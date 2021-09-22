Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов продлил контракт с клубом и продолжит выступать в НХЛ.
24-летний форвард подписал соглашение с «Уайлд» на 45 миллионов долларов. Среднегодовая зарплата Капризова составит 9 миллионов долларов. Контракт рассчитан на 5 лет, сообщает официальный сайт «Миннесоты». О продлении Капризова «Миннесота» объявила милым видео с матрешками, на одной из которых изображен российский форвард.
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Капризов подпишет контракт с «Миннесотой» на 5 лет, зп – $9 млн
Согласно информации Daily Faceoff, россиянин не получил подписной бонус за новое соглашение, а один из пунктов контракта – запрет на обмен игрока в другой клуб в последние два сезона.
- Капризов перешел в «Миннесоту» летом 2020 года и стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата среди новичков: 27 шайб и 51 очко.
- По итогам сезона Кирилл завоевал «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку НХЛ.
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