Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о жизни в США и отношении к родине.

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– Ты ощущаешь себя дома в России или дом – это уже Америка?

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– В Америке у меня прекрасные отношения со всеми, там много друзей, любимое дело. Но дома я чувствую себя, конечно, здесь. Ты разговариваешь на родном языке. В принципе, это можно спросить у любого: у американца, у европейца – они все скажут о себе то же самое, – сказал Овечкин в интервью «OК!»

35-летний форвард провел в составе «Вашингтона» 16 сезонов и с 730 голами занимает шестое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

В 2018 году Овечкин выиграл первый в карьере Кубок Стэнли в составе «Кэпиталс».

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