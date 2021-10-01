Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал конфликт с нападающим «Рейнджерс» Артемием Панариным.

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– Можно ли считать историю с Панариным закрытой?

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– Буду очень краток. Артемий Панарин – игрок высокого мирового уровня. Он добился больших высот. Я в какой-то момент жизни ему помогал. А те недопонимания, которые у нас были раньше – это мы разберемся между собой. Это между нами. Если во время локаута Артемий Панарин решит играть в «Сочи», и с ним договорится директор – я буду очень рад. Но не уверен, что у нас хватит денег, – сказал Назаров на пресс-конференции.

1 октября Андрей Назаров подписал контракт с «Сочи» на 2 года. Он не работал тренером с декабря 2018 года.

Бывший тренер «Витязя» обвинил Панарина в избиении девушки в 2011 году. Инцидент якобы произошел в декабре того года в Риге после выездного матча, когда Артемий выступал за подмосковный клуб.

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