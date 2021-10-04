Сидни Кросби, Коннор Макдэвид и Алекс Пьетранжело – первые имена, представленные в составе сборной Канады для участия на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

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Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби – олимпийский чемпион Ванкувера-2010 и Сочи-2014. Защитник «Вегаса» в составе сборной Канады выиграл золото Игр в Сочи. 24-летний капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид впервые в карьере сыграет на Олимпийских играх. Заявка на участие Кросби, Макдэвида и Пьетранжело в Играх-2022 в Пекине была отправлена в Олимпийский комитет Канады, который впоследствии направил ее в Международный олимпийский комитет (МОК), сообщается на официальном сайте НХЛ

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15 октября сборная Канады опубликует список из 55 кандидатов в команду. Итоговые составы сборных на Игры-2022 будут объявлены в начале января.

Олимпийский хоккейный турнир на Играх в Пекине пройдет с 9 по 20 февраля 2022 года.

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