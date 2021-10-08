Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал трех игроков НХЛ, которые отправятся с национальной командой на Олимпийские игры в Пекин.
Ими стали вратарь Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг», а также форварды Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталс» и Никита Кучеров из «Тампы», сообщает сайт ФХР. Итоговые составы сборных на Игры-2022 объявят в начале января.
Также тройки назвали еще несколько национальных команд
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Овечкин: «В США много друзей, но мой дом – Россия»
- Германия: Филипп Грубауэр («Сиэтл»), Мориц Зайдер («Детройт»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон);
- Латвия: Кристиан Рубин («Торонто Марлис», АХЛ), Рудольф Балцерс («Сан-Хосе»), Земгус Гиргенсонс («Баффало»);
- Словакия: Ярослав Галак («Ванкувер»), Андрей Секера («Даллас»), Эрик Чернак («Тампа-Бэй»);
- Швейцария: Роман Йоси («Нэшвилл»), Нико Хишир (Нью-Джерси»), Тимо Майер («Сан-Хосе»);
Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля.
- На Играх в Южной Корее золотую медаль завоевала сборная России. Команда под руководством Знарка обыграла Германию.
- Для Кучерова и Василевского это будут первые Игры, для Овечкина – четвертые.
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