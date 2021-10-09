Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог доиграть до конца последний контрольный матч предсезонных сборов против «Филадельфии Флайерз».
Александр неудачно применил силовой прием против нападающего соперников Трэвиса Конекни в зоне атаки на десятой минуте первого периода.
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После инцидента он медленно поднялся со льда и сразу после свистка направился к скамейке запасных, после чего, прихрамывая, ушел в раздевалку.
Тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал, что Овечкина обследуют в субботу, 9 октября, и после этого будет принято решение о его участии в тренировке днем позже.
«Врачи его обследуют. Как обычно, они осторожны в своих оценках. После повторного обследования мы подумаем, стоит ли ему тренироваться. Нужно ли ему это или может быть дать ему больше времени. Мы обо всем вам расскажем после повторного обследования», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
- Игра против «Филадельфии» завершилась победой «Кэпиталз» со счетом 5:3.
- Овечкин играет за «Вашингтон» с небольшим перерывом с 2005 года.
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