Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог доиграть до конца последний контрольный матч предсезонных сборов против «Филадельфии Флайерз».

Александр неудачно применил силовой прием против нападающего соперников Трэвиса Конекни в зоне атаки на десятой минуте первого периода.

НХЛ 3 игрока НХЛ вошли в состав сборной России на ОИ-2022 18 ЧАСОВ НАЗАД

После инцидента он медленно поднялся со льда и сразу после свистка направился к скамейке запасных, после чего, прихрамывая, ушел в раздевалку.

Тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал, что Овечкина обследуют в субботу, 9 октября, и после этого будет принято решение о его участии в тренировке днем позже.

«Врачи его обследуют. Как обычно, они осторожны в своих оценках. После повторного обследования мы подумаем, стоит ли ему тренироваться. Нужно ли ему это или может быть дать ему больше времени. Мы обо всем вам расскажем после повторного обследования», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ

Игра против «Филадельфии» завершилась победой «Кэпиталз» со счетом 5:3.

Овечкин играет за «Вашингтон» с небольшим перерывом с 2005 года.

НХЛ Овечкин: «В США много друзей, но мой дом – Россия» 23/09/2021 В 09:57