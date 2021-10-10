Бывший тафгай и самый ценный игрок Матча звезд НХЛ Джон Скотт выступил с критикой «Вашингтона» и капитана команды Александра Овечкина.

«В этом году «Вашингтон» не попадет в плей-офф. Они выходили в плей-офф в течение последних десяти с лишним лет. Они выходят в плей-офф с сезона-2013/14. Я думаю, что они теперь будут мусором. Все их игроки постарели. Они потеряли последние два сезона. Не думаю, что в этом году им что-то светит.

Овечкин закончился. Его просто закроют. Не думаю, что у кого-то из этих парней будет хороший сезон. И не думаю, что Ови даже приблизится к рекорду Гретцки – вряд ли он забросит 30 шайб в этом сезоне. Я думаю, что «Кэпиталз» ждет полный беспорядок.

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Они никого не подписали. Вернули вратаря – вот и все. В межсезонье они вообще не поработали. В прошлом году они совершили огромную ошибку, когда приобрели Энтони Манту. Думаю, это сделает команду хуже», – сказал Скотт в подкасте Dropping The Gloves. Его слова приводит RMNB

Овечкин получил травму за 3 дня до старта НХЛ – капитан «Вашингтона» не смог доиграть до конца контрольный матч против «Филадельфии».

Джон Скотт выступал в НХЛ за «Миннесоту», «Чикаго», «Баффало» и «Сан-Хосе». Форварда назвали самым ценным игроком Матча звезд НХЛ в 2016 году.

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