Пандемийный хоккей подходит к концу: сезон-2021/22 НХЛ наконец-то начинается по классической схеме – в середине октября, а команды разделены на привычные две конференции, Западную и Восточную. Преграды для въезда в Канаду постепенно снимаются, а значит, возвращается привычный всем календарь. Но одна необычная деталь в нем все-таки будет: с вероятностью 99% лучшие игроки отправятся на Олимпиаду. А значит, в феврале появится длинная пауза, в ходе которой часть хоккеистов продолжат пахать с удвоенной энергией, а остальные получат ценный отдых. Но две пекинские недели – далеко не единственная интрига нового чемпионата.

Возьмет ли «Тампа» третий титул подряд?

«Лайтнинг» успешно защитили титул, взятый в ковидном 2020-м. Оба чемпионских сезона пришлись на перекроенный регламент: сначала экстренная пауза, через несколько месяцев – плей-офф в «пузырях», где игроки ближе к финалу потихоньку сходили с ума. «Тампа» лучше остальных воспользовалась внеплановым перерывом: восстановилась к августу и в плей-офф аккуратно одного за другим убрала соперников. Таких пауз «молниям» как раз не хватало в предыдущих сезонах. Затем – укороченная регулярка, которая стартовала лишь в январе. На это время клуб отправил на операцию Никиту Кучерова и убрал его контракт из-под потолка зарплат. С вернувшимся аккурат под плей-офф лидером помог команда безоговорочно победила во второй раз.

НХЛ Овечкин получил травму за 3 дня до старта НХЛ 09/10/2021 В 07:49

Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг» Фото: Getty Images

Но больше такие фокусы не пройдут. Чтобы уместиться в кэпхит сезона-2021/22, «Тампа» рассталась с лучшим в лиге третьим звеном: с Янни Гурдом (не поместился в шортлист драфта расширения), Блейком Коулманом и Барклаем Годро, а также лидером чекинг-лайн Тайлером Джонсоном. Состав по сравнению с двумя предыдущими сезонами ослабел, а в олимпийскую паузу лидеры вместо отдыха зарубятся на льду Пекина. Все это несколько снижает шансы «Лайтнинг» на третий подряд титул на фоне окрепших конкурентов. Но и к нулю они не стремятся: с Кучеровым, Пойнтом и Василевским «молнии» по-прежнему могут замахнуться на чемпионство. Третье подряд, чего не добивался никто со времен «Айлендерс»-1980-83.

Овечкин в погоне за Гретцки, Хоу и Ягром

Хотя «Кэпиталс» входят в группу претендентов на Кубок Стэнли, в медийном пространстве главный вопрос к команде не о чемпионстве. Александр Овечкин продолжает борьбу за звание лучшего снайпера в истории НХЛ. Сейчас у Ови 730 шайб – нет сомнений, что он обойдет Марселя Дионна и Бретта Халла, к которым подошел вплотную. Задача на этот год – Яромир Ягр с 766 шайбами. А вот дальше будет сложнее.

801 гол Горди Хоу – результат, достижимый за пару сезонов. У Овечкина их по контракту пять. Но чтобы превзойти Уэйна Гретцки, Алексу нужны еще 165 шайб. За год это по 33 шайбы. В то, что восьмерка «Кэпиталс» удержится на таком уровне в ближайшие два-три сезона, можно поверить, но к 40 годам это будет гораздо тяжелее.

Александр Овечкин, «Вашингтон» Фото: Getty Images

Повлияет и травма в предсезонном матче с «Филадельфией»: в момент силового приема с Трэвисом Конекны Ови повредил левое колено. Не факт, что нападающий восстановится к началу чемпионата. Более того, он сделает все, чтобы подойти к Олимпиаде в оптимальной форме – единственный непокоренный рубеж для него сейчас абсолютный приоритет. Если нужно будет жертвовать матчами регулярки, он ими пожертвует. Поэтому перспективы обойти великого канадца становятся все туманнее. Но с Ягром Алекс должен справиться – в идеале, не откладывая до следующего сезона.

Кто укротит «молнии»?

Даже в прошлом сезоне «Тампа» не считалась главным фаворитом у букмекеров. Самые низкие коэффициенты давали «Колорадо» и «Вегасу», которые зарубились во втором раунде. «Эвеланш» здорово начали, а затем выключились – такое с ними происходит не в первый раз. Команда с суперфорвардами Микко Рантаненом, Натаном Маккинноном и Габриэлем Ландескогом, а также лучшим защитником мира Кейлом Макаром разрывает регулярку, но в матчах навылет у них примерно те же проблемы, что у «Лайтнинг» несколько лет назад. Еще ближе к титулу «Вегас» – самая сбалансированная команда, которая на глазах наращивает мускулы в кубковых боях. Финал Запада между этими двумя командами едва ли кого-то удивит. Но для Кубка Стэнли им нужно шагнуть на уровень выше.

Тем более, помимо «Тампы» на Востоке полно желающих вновь одолеть Запад в финале. Это и традиционно мощный «Бостон», и «Айлендерс», которые с Барри Тротцем стали полноценными контендерами, и «Вашингтон». Уже который год прокачивается «Каролина», нужно только решить вратарский вопрос после ухода в «Детройт» Алекса Недельковича. А еще есть «Филадельфия», чередующая удачные сезоны с неудачными. И прошлый «летчикам» совсем не удался. Про «Торонто» с их кубковым «везением» деликатно промолчим.

Выпускайте Кракена

«Вегас Голден Найтс» дебютировал в сезоне-2017/18 в статусе абсолютного аутсайдера. Команда «бесславных ублюдков», собранная из не самых ценных игроков для своих бывших команд, переиграла и уничтожила все прогнозы как пессимистов, так и оптимистов. «Рыцари» дошли до финала Кубка Стэнли, а их результаты в следующих сезонах показали: это не разовая акция в стиле «Флориды»-1996.

Поэтому к «Сиэтлу» отношение будет гораздо более осторожным. Собранная по аналогичному с «Вегасом» принципу команда вполне может выстрелить – тем более она отхватила несколько топовых игроков. Среди них тот самый Янни Гурд из «Тампы». Там же защитники Марк Джиордано и Винс Данн, а еще фланги Брендон Танев и Джордан Эберле – все они классные игроки, которым требуется перезагрузка в новом клубе. Новом в данном случае во всех смыслах. Вратарская бригада и вовсе едва ли не сильнейшая в лиге: мастодонт Филипп Грубауэр и Крис Дриджер, который в минувшем сезоне за «Пантерс» не потерялся даже на фоне Сергея Бобровского.

По таким именам ни о какой недооценке «кракенов» речи не может идти даже близко. Команда из самого дождливого города континента будет главной загадкой этого сезона, но то, что она способна как минимум сразу попасть в плей-офф, ясно уже сейчас.

У Капризова второй год, Панарину пора вести «Рейнджерс» вперед

Прогнозы в НХЛ – дело неблагодарное. Неплохие шансы на финал имеют не только ярко выраженные лидеры и недавние чемпионы, но и еще десяток команд. Например, «Монреаль», выбивший «Вегас» в полуфинале этим летом. Правда, команда потеряла Кори Перри, который отправился в дважды подряд обидевшую его в финалах «Тампу». Но это не означает, что «хабы» остановятся на летнем успехе, ведь у них есть несколько перспективных игроков, в том числе российский защитник Александр Романов.

Интересно наблюдать за тем, как постепенно возвращается на уровень 2017-го «Нэшвилл». Уже весной 2021-го команда решила больше не проигрывать и выдала классную концовку регулярки, но этого оказалось мало, чтобы пройти в первом раунде «Каролину». «Рейнджерс» насобирали перспективных игроков на несколько лет вперед, и теперь Панарину и компании пора показывать результат.

Кирилл Капризов, «Миннесота» Фото: Getty Images

На Западе продолжает возрождаться «Чикаго»: «ястребы» оттолкнулись от дна перестройки, а Патрик Кейн не против вспомнить молодость и выдать еще пару-тройку крутых чемпионатов, особенно с Марком-Андре Флёри в воротах. «Эдмонтону» надо что-то делать с глубиной, чтобы Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль наконец-то поборолись не только за индивидуальные, но и командные награды. Но главный претендент на то, чтобы в кои-то веки стать лидером – «Миннесота», которая с гигантским трудом заключила полноценный контракт с Кириллом Капризовым. Теперь «Уайлд» молятся, чтобы их лидера не захлестнул синдром второго года, когда яркий дебютант внезапно сбавляет, а соперники приспосабливаются к его манере игры. Если «Долларовый Кирилл» пройдет через это препятствие, «дикари» получат отличный шанс преодолеть первый раунд плей-офф – это им удавалось пока лишь дважды.

В целом в НХЛ остается все меньше слабых команд – даже «Детройт» под руководством Стива Айзермана постепенно выбирается из пучины. А это значит, что к весне мы почти наверняка в очередной раз станем свидетелями какого-нибудь крутого сюрприза, который приготовила сильнейшая лига планеты.

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