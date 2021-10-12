Двукратный и действующий обладатель Кубка Стэнли Андрей Василевский был признан лучшим вратарем НХЛ.

Голосование проводилось среди генеральных менеджеров и тренеров клубов НХЛ и было анонимным. Российский вратарь «Тампы» занял первое место. Вторым стал вратарь «Виннипега» американец Коннор Хеллебайк. Третье место у новичка «Чикаго» Марка-Андре Флери. Результаты опроса приводит The Athletic

В топ-10 вошли еще два россиянина – вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин занял шестое место, а Семен Варламов из «Айлендерс» стал десятым. Кипер «Вашингтона» Илья Самсонов – 22-й, Сергей Бобровский из «Флориды» – 24-й, вратарь «Далласа» Антон Худобин занял 28-е место.

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Андрей Василевский – лишь третий российский вратарь, поднявший над головой Кубок Стэнли. До него главный хоккейный трофей выигрывали Николай Хабибулин (2004) и Илья Брызгалов (2007).

Вратарь «Тампы» в четвертый раз подряд претендовал на «Везину Трофи» – приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Но уступил награду Марку-Андре Флери из «Вегаса».

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