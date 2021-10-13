«Тампа-Бэй» разгромно проиграла «Питтсбургу» в матче открытия регулярного чемпионата НХЛ-2021/22.

В составе гостей отсутствовали Евгений Малкин и Сидни Кросби, но это не помешало «Питтсбургу» разгромить двукратного и действующего обладателя Кубка Стэнли со счетом 2:6.

Русские лидеры «Тампы» провели неудачный матч: форвард Никита Кучеров не нанес ни одного броска в створ ворот. Он провел на площадке 19:53 минут. Защитник Михаил Сергачев отметился двумя силовыми приемами, но завершив матч с полезностью «-4». Его время на льду – 20:47 минут. Вратарь Андрей Василевский отразил 29 бросков из 32-х и пропустил 3 шайбы – остальные 3 гола «Питтсбург» забросил в пустые ворота. Статистика игроков доступна на официальном сайте НХЛ

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Помимо игры «Тампы» и «Питтсбурга» состоялась еще одна встреча регулярного чемпионата – в НХЛ дебютировал «Сиэтл».

«Кракены» сумели уйти со счета 0:3 в матче с «Вегасом», но все равно уступили – 3:4.

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