Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил две шайбы в ворота «Рейнджерс» в стартовом матче сезона.
Вторая шайба Овечкина в игре стала 732-м успехом нападающего в чемпионатах НХЛ, что позволило ему выйти на чистое пятое место среди лучших снайперов в истории лиги, превзойдя Марселя Дионна (731).
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Рекордсменом является Уэйн Гретцки (894), вторым идет Горди Хоу (801), третий – Яромир Ягр (766).
  • Всего в 1198 играх за карьеру в чемпионатах НХЛ Александр набрал 1324 (732+592) очка.
  • Матч закончился победой «Вашингтона» со счетом 5:1.
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