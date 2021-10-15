Нападающий сборной России и «Вашингтона» Александр Овечкин примерил образ рэпера Моргенштерна во время съемок в программе Comedy Club на ТНТ. В новом выпуске шоу Ови споет песню, написанную для него артистом Сергеем Драгни.

«Музыкант написал для хоккеиста бит и текст песни про кризис самореализации легенды хоккея, которая бьет все рекорды в НХЛ и выигрывает Кубок Стэнли, но явно не поспевает за российским шоу-бизнесом, бурно развивающимся тиктоком и другими трендами современности», – гласит текст пресс-релиза.

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Овечкин вошел в первую тройку хоккеистов, выбранных тренерским штабом сборной России перед поездкой на ОИ-2022.

В 1198 играх за карьеру в чемпионатах НХЛ Овечкин набрал 1324 (732+592) очка.

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