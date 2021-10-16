Российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин забросил дебютную шайбу в НХЛ.

Первый гол 20-летнего форварда в лиге случился уже во втором матче регулярного чемпионата с «Филадельфией». Подколзин мощным броском равнял счет на 23-й минуте. Шайба россиянина помогла «Ванкуверу» одержать непростую победу на выезде – 5:4 по итогам серии буллитов. Всего на площадке Подколзин провел 7:03, нанес 2 броска в створ ворот и завершил матч с полезностью «+1».

«Я очень рад за него, молодой парень забросил первую шайбу в НХЛ. Сегодня утром мы шутили вместе с Подколзиным. И я сказал ему, что у меня есть предчувствие, будто сегодня он забросит одну. И в итоге приятно было это увидеть. Это по-настоящему особенный момент. Такое не забывается», – сказал главный тренер «Ванкувера» Трэвис Грин.

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Василий Подколзин дебютировал в НХЛ в матче с «Эдмонтоном».

Он провел на льду 7:34, сделал 1 блок-шот, 1 перехват и завершил игру с полезностью «0».

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