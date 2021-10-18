Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров может перенести операцию и выбыть из строя на продолжительный срок.

28-летний форвард получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона». В третьем периоде Кучеров столкнулся с нападающим «Кэпиталс» Гарнетом Хэтэуем, после чего ушел в раздевалку и больше не выходил на лед. Покидая площадку, россиянин держался за в нижнюю часть живота.

Согласно информации журналиста и инсайдера Эрика Эрлендссона, первоначальные прогнозы о серьезности травмы Кучерова не являются положительными – хоккеисту может потребоваться операция. На восстановление форварду потребуется продолжительное время.

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В минувшем сезоне Кучеров полностью пропустил регулярный чемпионат НХЛ – в декабре 2020 года он перенес операцию на бедре.

Форвард восстановился к плей-офф, стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли с 32 очками в 23 матчах и помог «Тампе» выиграть второе подряд чемпионство.

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