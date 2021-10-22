«Вашингтон» на выезде обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:1.

Победная шайба на счету русского защитника «Кэпиталс» Дмитрия Орлова. Гол получился полностью русским: оказавшийся в центре площадки Евгений Кузнецов заметил подключение Орлова к атаке и отпасовал на него. Защитник переправил шайбу Александру Овечкину, капитан «Вашингтона» выполнил бросок – его отразил вратарь «Нью-Джерси» Скотт Уэджвуд. Но первым на добивании оказался Орлов. Гол стал для русского защитника первым в сезоне НХЛ-2021/22.

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Дмитрий Орлов был признан второй звездой матча «Нью-Джерси» – «Вашингтон».

Третьей звездой стал Евгений Кузнецов: помимо ассиста на Орлова на счету форварда заброшенная шайба.

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