Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побил один из рекордов знаменитого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в НХЛ.

«Кэпиталс» обыграли «Оттаву», капитан команды стал автором дубля. Особенно шедевральным вышел первый гол в исполнении Александра Великого.

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Это 84-я выездная игра Овечкина, в которой он забросил не меньше двух шайб – он побил рекорд Гретцки (83). Также Александр занимает четвертое место (151) по матчам, в которых забросил две и больше шайбы. Лидирует с большим отрывом все тот же Гретцки (189).

В активе Овечкина стало 737 забитых шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось четыре гола до Бретта Халла (741), который идет четвертым в списке лучших снайперов в истории лиги. Рекорд и здесь принадлежит Гретцки (894).

Матч «Вашингтон» – «Оттава» завершился со счетом 7:5.

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