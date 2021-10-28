Бывший нападающий «Чикаго» Кайл Бич, выступающий за немецкий «Эрфурт», рассказал о случаях с домогательствами сексуального характера, которые произошли с ним в 2010 году.

Хоккеист находился в системе «Блэкхокс» с 2009 по 2013 год. В 2010-м Бичу было 20 лет. Кайл играл в АХЛ, и его вызвали в расположение «Чикаго» по ходу плей-офф Кубка Стэнли. Тогда, по его словам, он подвергся сексуальным домогательствам со стороны видеотренера команды Брэда Олдрича. Это случилось 8 или 9 мая.

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По словам хоккеиста, он рассказал о случившемся тренеру Полу Винсенту, а также советнику клуба и тренеру по психологической подготовке Джиму Гэри в период с 12 по 19 мая, когда команда находилась на выезде и играла матчи финала Западной конференции против «Сан-Хосе».

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Кайл Бич Фото: Getty Images

23 мая, через час после выхода «Блэкхокс» в финал Кубка Стэнли, руководители команды провели совещание, во время которого Джим Гэри проинформировал собравшихся о том, что ему рассказал Бич. Но в течение трех недель клуб не предпринял никаких мер, хотя располагал информацией о возможных случаях домогательств сексуального характера и неподобающего поведения по отношению к игроку.

Расследование инцидента вела независимая группа во главе Ридом Шаром. Во вторник 26 октября владелец и председатель «Чикаго» Рокки Виртц, директор клуба Дэнни Виртц и бывший прокурор, а ныне партнер в юридической фирме Jenner & Block LLР Рид Шар зачитали результаты независимого расследования обвинений, выдвинутых Бичем.

После обнародования доклада генеральный менеджер «Чикаго» Стэн Боумэн ушел в отставку. Также он лишился аналогичной должности в сборной США.

«Я считаю, что «Блэкхокс» сделали очень важный шаг в правильном направлении. Они взяли на себя ответственность и предприняли необходимые меры, пусть даже запоздалые и после разного рода опровержений. Я уважаю такой поступок.

Три или четыре месяца назад, не помню точно, НХЛ также отказывалась проводить расследование. Лига не хотела ввязываться в это, не хотела иметь с этим ничего общего. Центр безопасного спорта США также отказал мне в проведении расследования.

Кайл Бич Фото: Getty Images

Сейчас в опубликованном заявлении Боумэн цитирует Кенневилла. Я не могу воспроизвести цитату тренера дословно, но ее суть сводится к тому, что плей-офф, борьба за Кубок Стэнли важнее, чем сексуальное нападение. Не могу в это поверить! Это неправильно, я не могу принять такое.

Я знаю, что было в кабинете Джоэла Кенневилла. Он просто не может отрицать тот факт, что знал о случившемся со мной, Стэн Боумэн просто не мог выдумать то, что процитировал, говоря о человеке, который так долго и плодотворно работал на благо клуба.

Я уверен, что все в раздевалке знали об этом. Слухи быстро распространяются. Сужу по определенным комментариям, которые слышал там, на площадке, в коридорах стадиона, в разговорах с разными людьми: игроками, сотрудниками клуба в присутствии журналистов», – сказал Бич в интервью TSN.

В то же время многолетний капитан «Блэкхокс» Джонатан Тэйвс лишь заступился за Боумэна и бывшего вице-президента франшизы Эла Макайзека: «Говорите все, что вам вздумается, однако они не были напрямую причастны к произошедшему. Не мне комментировать, хотели ли они по-другому разрешить вопрос или нет. Я только знаю их как людей, у меня с ними хорошие и дружеские отношения.

Подобные неприятные истории разгораются в спорте все чаще и чаще. В октябре случился крупный скандал с домогательствами в женском футболе – 24 девушки из сборной Венесуэлы обвинили бывшего тренера в сексуальном насилии.

А игроку «Сити» Бенжамену Менди в третий раз было отказано в освобождении под залог – он подозревается в нападении на трех женщин в собственном доме.

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