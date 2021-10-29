Джоэль Кенневилль подал в отставку с поста главного тренера «Флориды» после того, как был вовлечен в независимое расследование по делу о сексуальном насилии в «Чикаго» в 2010 году.

Решение об увольнении было принято после встречи, на которой присутствовали комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, его заместитель Билл Дэйли, генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито и президент клуба Мэтью Колдуэлл.

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«НХЛ согласна с сегодняшним решением Джоэла Кенневилля уйти в отставку с поста главного тренера «Флориды». В своей прежней роли главного тренера «Чикаго» мистер Кенневилль вместе с другими членами тогдашнего руководства клуба неправильно рассмотрел заявление бывшего игрока Кайла Бича, обвинявшего в сексуальном насилии видеотренера Брэда Олдрича.

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После встречи с мистером Кенневиллем, которая состоялась сегодня днем ​​в моем офисе, все стороны согласились, что в данный момент нецелесообразно, чтобы он продолжал выполнять обязанности главного тренера «Флориды».

Кайл Бич Фото: Getty Images

Я восхищаюсь Кайлом Бичем за его смелость. Я потрясен тем, что его так плохо поддержали после того, как он сделал свое первоначальное заявление и за 11 лет, прошедших с тех пор. Прошу у него прощения за все, что он пережил.

Мы благодарим «Пантерс» за совместную работу в рамках этого процесса. Учитывая результат, в настоящее время нет необходимости в каких-либо дальнейших действиях со стороны НХЛ в отношении мистера Кенневилля. Однако, если он пожелает вернуться в лигу в каком-либо качестве в будущем, мне потребуется заранее встретиться с ним, чтобы определить подходящие условия, при которых такое сотрудничество может иметь место», – заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

Подробно о скандале с сексуальными домогательствами в «Чикаго» мы писали здесь . Расследование спровоцировало крупные перестановки в «Блэкхокс».

Подобные неприятные истории разгораются в спорте все чаще и чаще. Ранее в октябре прогремел инцидент с домогательствами в женском футболе – 24 девушки из сборной Венесуэлы обвинили бывшего тренера в сексуальном насилии.

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