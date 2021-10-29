Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки хочет, чтобы нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побил его рекорд по количеству голов в истории НХЛ.

«Я считаю, что это будет хорошо для хоккея. Некоторые люди не верят мне, но мои близкие, мои друзья и люди из моего окружения знают, что я всегда так считал и говорил. Это будет просто отлично для всего спорта.

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То, что он сделал как игрок, и то, что делал я, когда был спортсменом, никто не сможет у нас забрать. И я действительно горжусь этим. Я знаю, как много я работал, чтобы достичь такого уровня.

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И если он сможет это сделать [побить рекорд], то это будет хорошо для нашего вида спорта. Мы хотим развиваться, становиться масштабнее. И если он превзойдет меня, то это сделает наш спорт лучше.

Реалистично ли, что он сможет побить мой рекорд? О да! Но следующие два года будут очень важны для него. Потому что чем старше ты становишься, тем тяжелее. Но я думаю, что если он сможет забить 45 голов в этом сезоне и еще 45 в следующем, то у него действительно будет отличный шанс», – сказал Гретцки в подкасте The Steam Room. Его слова приводит официальный сайт НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Детройта» Александр Овечкин забросил 738-ю шайбу в НХЛ. Капитан «Вашингтона» идет 5-м в списке лучших снайперов в истории лиги. От занимающего 4-е место Бретта Халла капитана «Вашингтона» отделяет 3 гола. У рекордсмена Уэйна Гретцки 894 гола.

Помимо борьбы с Гретцки форвард «Вашингтона» неплохо проявляет себя в медийном пространстве: например, недавно Ови нарядился в Моргенштерна и спел песню в Comedy Club.

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