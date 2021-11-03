«Чикаго Блэкхокс» и так стали центром внимания хоккейного мира после прогремевшего расследования дела о сексуальных домогательствах, в результате которого работ лишились генеральный менеджер Стэн Боумэн и бывший тренер «ястребов» Джоэль Кенневилль, а сама франшиза была оштрафован на два миллиона долларов, поскольку не сообщила лиге об имевшихся данных о преступлении, как свалилась новая напасть.

Неожиданно масла в огонь подлил проспект «Чикаго», нападающий ярославского «Локомотива» Артур Каюмов. Хоккеист из России не придумал ничего более оригинального, кроме как нарядиться на Хэллоуин в костюм террориста с автоматом в руках.

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Шансы Каюмова на крутую карьеру в НХЛ и до этого случая были невысоки. Сейчас вероятность стремится к нулю: фото 23-летного форварда вызвало глубокое возмущение в американских социальных сетях. Последующее удаление поста уже не могло спасти ситуацию.

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«Проспект «Чикаго» Каюмов решил использовать Хэллоуин как повод для оскорбления. Это подлило масла в огонь «Блэкхокс», причем совершенно на ровном месте. Он позирует на фото, надев мужское молитвенное арабское платье и «арафатку» на голову. Что еще хуже – его девушка или жена надела сари, традиционную индийскую одежду, так что это не только расистская, но и невежественная публикация. Сейчас у всей НХЛ очень тревожное время. А такой ужасный и оскорбительный костюм – не лучшая задумка для выставления напоказ», – заявил Томас Уильямс из Yahoo Sports.

Фото возмутило и обозревателя хоккейного портала о молодежи Dobber Prospects Хайди Калакеши, который имеет ливанские корни – непростая ситуация на Ближнем Востоке ему хорошо знакома.

«Привет, меня зовут Хайди. Я араб, который отчаянно пытается добиться успеха в хоккейной индустрии. Посмотрите, вот так некоторые из моих потенциальных коллег или работодателей воспринимают арабскую культуру. Кто-то из них занимает руководящие должности в хоккее. И это не единичный случай. Подобные костюмы мне попадались на глаза и раньше – хиджабы, оружие, а один ребенок даже заявился на вечеринку с муляжом бомбы и тикающими часами. Было бы гораздо менее болезненно, если бы на фото не было оружия, которое вызывает прямые ассоциации с теми людьми, кто носит эту одежду. Мы ходим в этих костюмах не для того, чтобы вы на нас делали карикатуры и изображали нас ублюдками», – прокомментировал Калакеши в твиттере публикацию Артура, что вызвало новый виток обсуждений.

Артур Каюмов Фото: Getty Images

Артур Каюмов, видимо, сообразил, что он наделал, и после удаления поста в инстаграме попытался оправдаться в сторис.

«В последние дни я все больше вижу новостей и комментариев по поводу моего костюма на Хэллоуин как в России, так и из-за океана... Своей публикацией нести негатив в массы я не хотел. При выборе костюма, и делая подобные фото, никакого подтекста не имелось в виду. Прошу прощения, никак не хотел задеть чувства других людей и обидеть кого-то. Пусть будет мир во всем мире», – написал он.

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