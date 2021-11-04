Прошло уже более семи лет с момента окончания Олимпиады в Сочи. Казалось бы, спортивные суды должны были пересмотреть все нарушения, но отголоски допинговых скандалов всплывают снова и снова. На этот раз – в хоккее. Под удар попал нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, представлявший сборную России на Играх-2014. ВАДА может на четыре года дисквалифицировать форварда из-за данных бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Откуда стало известно

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«Валерий Ничушкин несколько дней назад получил письмо от ВАДА. Из него следует, что Григорий Родченков еще в 2019 году указал на взятую у Ничушкина перед Олимпиадой в Сочи допинг-пробу как поддельную», – пишет «Р-Спорт», добавив, что хоккеисту предложили признаться в подтасовке проб, чтобы получить два года дисквалификации вместо четырех.

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О какой пробе идет речь – данные противоречивые. Согласно «СЭ», положительная проба на тестостерон была взята допинг-офицерами ИИХФ предположительно на юниорском чемпионате мира в Сочи, а спустя восемь лет была перепроверена. «Матч ТВ» сообщает, что дело касалось пробы, взятой после матча финала Востока, в котором «Трактор» Ничушкина победил «Авангард» со счетом 3:0. Якобы в организме хоккеиста нашли наличие тестостерона, который относится к анаболическим андрогенным стероидам и запрещен ВАДА. Об этом якобы знали в московской лаборатории ранее, но не дали пробе ход, назвав ее отрицательной и защищая игрока.

Валерий Ничушкин забрасывает шайбу в матче ОИ-2014 Россия - Словения Фото: Getty Images

Были предпосылки к такому развитию событий?

В 2018 году, после череды скандалов, российские спортсмены могли попасть на Олимпиаду в Пхёнчхан лишь по приглашению Международного олимпийского комитета. Валерий Ничушкин, в то время выступавший за ЦСКА, а также Сергей Плотников, Алексей Береглазов, Антон Белов и Михаил Науменков такой допуск не получили. Было много вопросов на тему основания таких решений. Однако относительно хоккеистов уже тогда было известно, что это не техническая ошибка, как, к примеру, в случае с нападающей женской сборной Людмилой Беляковой.

«Они сами приглашают игроков, у них есть свои критерии. По Беляковой вопрос хороший, мы сами интересовались этим. В ОКР говорят – техническая ошибка. Где она произошла, мы не знаем. С Ничушкиным или Плотниковым такой ошибки нет», – лишь констатировал факт вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

А что думает по этому поводу РУСАДА и врач сборной?

«Это не наш спортсмен, он не находится под нашей юрисдикцией, он международный, – заявил исполняющий обязанности главы РУСАДА Михаил Буханов. – Все вопросы по нему должны рассматриваться Международной федерацией хоккея. Мы не имеем к этому никакого отношения. По международному стандарту, когда появляется та или иная информация о положительной пробе, организация, которая осуществляет обработку результатов, не вправе давать комментарий, потому что в каждом деле присутствуют персональные данные. Всегда до момента вынесения дисквалификации это все конфиденциально.

Валерий Ничушкин Фото: Getty Images

Если все будет доказано, то у Ничушкина последует дисквалификация на уровне сборной. Если речь идет о существенно запрещенном препарате, то это дисквалификация на четыре года. Но это гипотетически, потому что я не вправе в принципе рассуждать в этом вопросе».

«Мне ничего об этом не известно. Этого не может быть. Вы читали интервью Родченкова? Это бред», – расценил информацию врач сборной России на Олимпиаде-2014 Валерий Конов.

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Какова реакция игрока?

Как сообщил «Р-Спорт», Валерий не признает вину и готов подать в суд на ВАДА из-за вероятной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Значит, он не попадет и на Олимпиаду в Пекин? Что с НХЛ?

Вероятность того, что Ничушкин получит длительный бан от ИИХФ и не сыграет на Олимпиаде в Пекине, велика. А вот на клубной карьере нападающего санкции наверняка не скажутся. НХЛ не признает Антидопинговый кодекс ВАДА и при рассмотрении таких вопросов руководствуется собственной антидопинговой программой: по этой же причине за «Вашингтон» спокойно выступает Евгений Кузнецов, дисквалифицированный на 4 года за кокаин. Лига может инициировать в отношении хоккеиста собственное расследование, но вряд ли за ним последует столь же суровое наказание.

Валерий Ничушкин, «Колорадо» Фото: Getty Images

Что за данные Григория Родченкова?

Родченков уехал в США после ухода в отставку с поста директора московской лаборатории, где в интервью местной прессе заявил о государственной системе допинга в России, став информатором ВАДА.

В декабре 2020 года CAS опубликовал решение по спору между ВАДА и РУСАДА, согласно которому российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны в течение двух лет – до 16 декабря 2022 года. ВАДА контролирует исполнение решения CAS.

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