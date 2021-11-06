Сезон-2009/10. 24-летний Александр Овечкин забросил девять шайб в первых восьми матчах сезона за «Вашингтон». В том регулярном чемпионате он настрелял 50 шайб, всего одной ему не хватило до Сидни Кросби и Стива Стэмкоса, разделивших Морис Ришар Трофи.

Сезон-2021/22. 36-летний Овечкин за 10 матчей набрал 10+8, показав самый результативный старт сезона в карьере. Кросби и Стэмкос уже далеко позади по голам в НХЛ, а чтобы войти в историю, Ови осталось преодолеть лишь четырех игроков. Никто не понимает, как в ветеранском по хоккейным меркам возрасте капитан «Вашингтона» продолжает феерить на уровне молодых парней в самом соку. «Мне кажется, он стал еще моложе. Не знаю, как это возможно. Он играет мощно и энергично, за ним интересно наблюдать – разумеется, если ты не на скамейке соперников. Он получает кайф от голов. Это потрясающе», – сказал тренер «Детройта» Джефф Блэшилл после встречи с «Кэпиталс», в которой Ови забросил восьмую шайбу в сезоне и 738-ю в карьере.

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Все решает бросок

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Безусловно, Овечкин-2021 отличается от Овечкина-2009. Тогда он был быстрее, энергичнее и менее подверженным травмам. С возрастом все три компонента необходимо компенсировать чем-то другим. И Ови нашел чем.

Главный козырь Александра – бросок, с которым уже несколько лет ничего не может сделать ни одна защита и ни один вратарь. Все просто до безобразия: форвард дежурит в районе левого круга вбрасывания, получает шайбу и бросает в дальний угол. Он великолепно делает это и после обработки шайбы, но чаще эффектнее всего – в одно касание после передачи справа.

С техникой броска у Овечкина всегда был порядок. Но, понимая, что в скорости он уже никогда не превзойдет звезд нового поколения, Александр отточил до совершенства компонент, в котором теперь ему нет равных. Работу в «офисе» он начал после локаута в 2012-м: именно тогда процент его шайб из этой зоны вырос с 34 до 53. В большинстве раньше он чаще уходил с шайбой под ворота, но с появлением новой техники розыгрыша, когда пятерка выстраивается крестиком по схеме 1-3-1, он окончательно закрепился в левом круге.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Начало бросковому доминированию Ови положил тренер «Кэпс» в сезоне-2013/14 Адам Оутс. Разобрав технику броска по молекулам, нападающий получил гранатомет, который использует до сих пор. Рядом с ним дежурят, его броски пытаются накрыть, но удары Александра настолько мощные и точные, что успеть за ними нереально.

Опыт и интеллект

На долгое время за Овечкиным закрепилась репутация «пулялки» – мол, только и умеет, что бросать с любимой позиции, а когда его лишают козыря, он сразу уходит в тень. В этом сезоне из десяти шайб лишь три Ови забросил из офиса. И то, в эпизоде с голом в ворота «Калгари» он подхватил шайбу на своей синей линии, рванул с ней по левому флангу, добежал до круга и бросил – никаким вантаймером там не пахнет.

«Рейнджерс» форвард огорчил дублем, сначала сыграв на добивании, а затем чуть ускорившись и оказавшись первым на шайбе после отскока от лицевого борта. Андрея Василевского пробил с убойной позиции прямо перед воротами, а в матче с «Детройтом» здорово открылся на дальней штанге. В офис же он приезжает и ждет шайбу, когда видит, что про него забыли. Или чтобы стянуть на себя двух игроков и развязать руки партнерам – «Вашингтон» много забивает, когда Ови просто на льду и напрямую в голевой атаке не участвует.

Все это – опыт и игровой интеллект. Именно видение площадки и умение вылезти на убойную позицию при гиперопеке соперников и не самой высокой скорости позволяют Овечкину забрасывать шайбы практически на любой вкус и находиться в топе снайперского списка даже в 36 лет.

Команда работает на Ови: правда или миф?

Уже не первый сезон «Вашингтон» преследуют разговоры о том, что команда махнула на Кубок Стэнли и дружно работает на рекорд капитана по голам в НХЛ. Сейчас ему до Уэйна Гретцки 154 шайбы. Мини-задача на эту регулярку – пройти Яромира Ягра, до него осталось 26 голов.

С одной стороны, часть правды в этом есть. Ови постоянно выходит в момент, когда противник меняет вратаря на шестого полевого. И занимает позицию, как раз чтобы получить шайбу после борьбы у борта и шмальнуть из своей зоны. Так в октябре он забил дважды. Если бы не рекорд, логичнее было бы выпустить более оборонительного игрока – дома Алекс практически не сидит.

Но и такого, чтобы ему регулярно приносили шайбы на блюдечке, тоже нет. В матче с «Колорадо» Ник Дженсен шел на ворота справа и легко мог отдать Ови передачу на дальнюю штангу под замыкание. Но вместо этого бросил сам и забил.

Ови забрасывает во многом благодаря четкой работе звена – глядя на их взаимодействия с Евгением Кузнецовым, еще больше хочется, чтобы Кузе все-таки смягчили дисквалификацию и пустили в Пекин. Но в некоторых эпизодах соперники ждут, что партнеры постоянно будут грузить на Овечкина. Вместо этого забивают Кузнецов, Уилсон, Орлов – о том, чтобы жертвовать результатом во имя рекорда капитана, речи пока нет. Александр и голевые передачи не против пораздавать – их у него уже восемь в этом сезоне и 596 в карьере.

Возможно, что-то поменяется через пару лет, если перспективы догнать Гретцки станут более реальными. Но сейчас скорее Ови работает на команду, чем наоборот. И получается у него это очень неплохо.

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