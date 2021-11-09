Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

Гол позволил капитану «Кэпиталс» обойти Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» и вернуть единоличное лидерство в гонке снайперов нынешнего сезона – на счету Ови 11 заброшенных шайб. В гонке бомбардиров россиянин идет третьим с 21 (11+10) очком. Его опережают лишь игроки «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид (23 и 22 балла соответственно).

Ad

Но главное достижение Овечкина – он забросил 741-ю шайбу в чемпионатах НХЛ и теперь делит 4-е место среди лучших снайперов в истории лиги с Бреттом Халлом. Правда, российский форвард покорил эту отметку быстрее – ему потребовалось 1209 матчей. Бретту Халлу – на 60 больше.

НХЛ Овечкин разрывает НХЛ в 36 лет. Как он это делает? 06/11/2021 В 06:27

От занимающего третье место Яромира Ягра капитана «Вашингтона» отделяет всего 25 голов (на счету чеха 766 заброшенных шайб). У идущего вторым Горди Хоу 801 гол. Лидирует в списке лучших снайперов в истории лиги Уэйн Гретцки – его рекорд составляет 894 гола.

К слову, обогнать Халла и выйти на чистое 4-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ Ови мог в этом же матче. Но вмешался курьезный эпизод: на третьей минуте россиянин подправил шайбу после броска Тревора Ван Римсдайка, но она попала в руку Тому Уилсону и залетела в ворота. Гол в итоге записали на канадца. После матча Уилсон пошутил, что украл у Овечкина важную шайбу.

«Если бы не я, Овечкин бы опередил Халла. Он забил от моей руки. Мне стоило просто уйти с дороги, и мы бы сейчас говорили о Ягре», – приводит слова Тома журналистка The Washington Post Саманта Пелл в твиттере.

Также в игре с «Баффало» Овечкин отметился двумя голевыми передачами и довел количество ассистов за карьеру в НХЛ до 600. Для достижения круглой цифры ему потребовалось 1209 матчей. Капитан «Вашингтона» обошел Алексея Ковалева и вышел на чистое пятое место по количеству ассистов в НХЛ среди россиян. Овечкина опережают лишь Павел Дацюк (604 передачи), Сергей Зубов (619), Евгений Малкин (680) и Сергей Федоров (696).

Среди действующих игроков лиги Ови стал девятым, кто достиг отметки в 600 голевых передач. Лидером является Джо Торнтон (1104 ассиста), также в топ-3 Сидни Кросби (839) и Никлас Бекстрём (722). Следом идут Райана Гецлаф (713), Патрик Кэйн (691), Евгений Малкин (680), Анже Копитар (662) и Джейсон Спецца (621).

Но и это не все достижения Овечкина в матче против «Баффало»: россиянин вышел на единоличное 29-е место в истории НХЛ по количеству набранных очков. Теперь на его счету их 1341 (741+600). По этому показателю россиянин обошел Дэйва Андрейчука, у которого 1338 балла. Ови отделяет 8 очков от идущего на 28-м месте Матса Сундина.

Хоккей Жамнов – о Панарине, Овечкине и капитане сборной на ОИ-2022 04/11/2021 В 12:09