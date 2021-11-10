Один из лучших вратарей в современной истории НХЛ Кэри Прайс признался в наркозависимости. Хоккеист «Монреаля» и сборной Канады столкнулся с серьезными проблемами и был вынужден обратиться за помощью.

Как развивалась история?

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7 октября стало известно о том, что Прайс пропустит старт сезона НХЛ: вратарь покинул расположение «Монреаля» ради добровольного участия в программе помощи игрокам лиги. На официальном сайте НХЛ было объявлено о том, что дальнейших комментариев по этой теме не последует. О том, какую именно программу пройдет Прайс, также не было сказано ни слова.

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Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен признался, что история с Прайсом застала его врасплох. Он заявил, что вратарь пропустит не меньше 30 дней. «Я надеюсь, что впереди у Кэри и его семьи только лучшие дни», – процитировал Бержевена журналист Эллиотт Фридман в твиттере.

Кэри Прайс, «Монреаль» Фото: Getty Images

В числе возможных причин отсутствия Прайса называлась перенесенная в июле операция на колене. Новые подробности о состоянии хоккеиста не назывались, и это нервировало всех, включая тренерский штаб сборной Канады. Прайс был основным вратарем сборной Канады на победных Олимпиаде-2014 в Сочи и Кубке мира-2016 в Торонто, и на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине все надежды связывались именно с ним.

Как сообщил инсайдер TSN Пьер Лебрюн, из-за неопределенной ситуации вокруг игрока в расширенный список кандидатов в национальную команду на зимнюю Олимпиаду-2022 было решено включить 6 вратарей вместо пяти. Туда, помимо самого Кэри, попали Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Дарси Кюмпер («Колорадо»), Маккензи Блэквуд («Нью-Джерси»), Картер Харт («Филадельфия») и Марк-Андре Флери («Чикаго»).

6 ноября официальный сайт НХЛ сообщил о скором возвращении Прайса в расположение «Монреаля». Согласно информации на сайте лиги, это должно произойти в понедельник, 8 ноября. При этом оставалось неясным, когда хоккеист сможет выйти на лед. По словам главного тренера клуба Доминика Дюшарма, перед возвращением Кэри встретится с терапевтами и разработает план дальнейших действий.

Кэри Прайс, «Монреаль» Фото: Getty Images

10 ноября Кэри Прайс прервал молчание: он объяснил решение обратиться в программу помощи игрокам НХЛ проблемами с зависимостью от наркотиков.

«За последние несколько лет я позволил себе оказаться в такой тьме, что был не в состоянии самостоятельно выбраться оттуда. В прошлом месяце я принял решение пройти курс лечения от наркозависимости в специальном заведении. Дело дошло до того, что я был вынужден в первую очередь позаботиться о своем здоровье и моей семье. Мы призываем наших детей обращаться за помощью, если она им нужна. Я оказался в таком же положении.

В течение многих лет я не обращал внимание на собственное психологическое состояние. Теперь мне нужно время, чтобы привести его в порядок. Сейчас я могу двигаться вперед только постепенно, делая один шаг за другим. Этим объясняется неопределенность со сроками моего возвращения на площадку.

Я очень благодарен за оказанную мне поддержку и пожелания успехов. Прошу журналистов и коллег и дальше уважать наше право на личную жизнь в это время. Ваша поддержка и уважение стали ключевыми факторами в процессе моего восстановления», – написал Прайс в инстаграме.

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Источники: твиттер Sportsnet Stats, твиттер Саманты Пелл, : твиттер Sportsnet Stats, твиттер Саманты Пелл, официальный сайт НХЛ

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