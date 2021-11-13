13 ноября в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталс». Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:3.

За «Коламбус» дублем отметился Шон Курали, третью шайбу забил Густав Нюквист. «Вашингтон» ответил дублем Гарнета Хэтэуэя, также забросили нападающий Александр Овечкин и его коллега по амплуа Конор Шири, чей точный бросок на предпоследней минуте встречи стал победным.

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НХЛ Овечкин стал 4-м в списке лучших снайперов НХЛ. Сколько до Гретцки? 09/11/2021 В 06:35

Забив в первом периоде, Александр оформил очередной рекорд – 742-й гол за карьеру в НХЛ. Это позволило ему выйти на чистое четвертое место среди лучших снайперов в истории Лиги, превзойдя Бретта Халла. Рекордсменом является Уэйн Гретцки (894). В топ-3 также входят Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

Всего в 1211 играх в НХЛ за карьеру Овечкин набрал 1344 (742+602) балла за результативность. В 14 матчах текущего сезона на счету форварда 24 (12+12) очка, он идет вторым в гонке снайперов, уступая всего 2 шайбы Леону Драйзайтлю из «Эдмонтона».

После матча в раздевалке «Вашингтона» игроки и тренерский штаб сфотографировались на память, запечатлев исторический момент в карьере своего капитана.

Чуть позже Овечкин прокомментировал новое достижение.

«Это очень много значит. Когда ты начинаешь играть и попадаешь в НХЛ, ты никогда не думаешь, что сможешь оказаться на этой позиции рядом с такими именами, но это особый момент для меня, для моих родителей, моего брата, моей жены, детей… это очень важно», – цитирует Овечкина журналист Саманта Пелл в твиттере.

Ставший теперь пятым снайпером в истории НХЛ Бретт Халл поздравил капитана «Вашингтона» с выходом на четвертое место в исторической гонке.

«Алекс, поздравляю с четвертым местом в списке лучших бомбардиров всех времен. У меня есть отличный друг Уэйн Гретцки [«Великий»]. Когда ему удается хороший удар на поле для гольфа, он замечает: «Нужно заслужить прозвище, которое тебе дали». Что ж, Алекс, «Великая восьмерка», ты оправдал свое прозвище – и более чем. Еще раз прими поздравления, продолжай подниматься по этой лестнице. Успеха! Так держать», – заявил Халл.

А вот бывший вратарь Джуд Халл, сын члена Зала хоккейной славы Бретта Халла, отреагировал на достижение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, обошедшего его отца в списке лучших снайперов в истории НХЛ, резко отрицательно, не поскупившись на смайлики с опущенным вниз большим пальцем руки. Это вызвало негативную реакцию болельщиков в комментариях к посту.

По сообщению журналиста The Athletic Тарик Эль-Башира в твиттере, Овечкин сохранит свою памятную клюшку, а после хочет обменяться с Бреттом Халлом. Это может случиться 7 января, когда «Вашингтон» приедет в Сент-Луис на матч регулярного чемпионата НХЛ.

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