В начале сентября на официальном сайте НХЛ появилось сообщение о том, что хоккеистов Лиги допустят до участия в Олимпийских играх-2022 в Пекине. ОИ в Китае должна стать первой для игроков НХЛ с сочинской Олимпиады-2014.

В заявлении отмечалось, что есть вероятность более позднего решения об отказе, если НХЛ и NHLPA (Ассоциация игроков НХЛ – Eurosport) сочтут, что ситуация с коронавирусом небезопасна для игроков. Похоже, такой сценарий очень вероятен, пусть в начале октября в него никто не верил: тренерские штабы объявляли первые тройки хоккеистов, вызванных в национальные команды.

Ad

НХЛ давно потеряла интерес в участии игроков Лиги в Олимпиаде. По мнению руководителей, сбои в расписании регулярного чемпионата из-за паузы не стоят того, чтобы отпускать хоккеистов на турнир, где они к тому же могут травмироваться. Такое убеждение привело к решению не допускать игроков НХЛ к ОИ-2018 в Южной Корее.

НХЛ Овечкин обошел Халла в списке снайперов. До Гретцки – 152 гола 13/11/2021 В 08:49

Россия, Словакия, хоккей, Олимпиада, Пхёнчхан-2018 Фото: Getty Images

Когда Лига подписывала предварительное соглашение об участии в пекинских Олимпийских играх, стороны обозначили дедлайн 10 января 2022 года. До этой даты НХЛ сможет отказаться от участия без санкций, но только в случае ухудшения ситуации с распространением ковида или другой угрозы здоровью и безопасности игроков НХЛ.

По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, если Лиге придется перенести несколько игр за пределы расписания, это будет означать, что игроки не поедут в Пекин. Дэйли отметил, что приоритет организации – провести сезон из 82 матчей, а Олимпиада не входит в обязательные планы, и профсоюз игроков это признает – все решения НХЛ принимает совместно с ним.

В Национальной хоккейной лиге вакцинированы 98-99% игроков, но это не гарантирует безопасность. «Оттаве Сенаторс» пришлось перенести уже три матча из-за вспышки коронавируса в команде – в ковид-протокол внесли сразу 10 хоккеистов. Матчи против «Девилс», «Предаторс» и «Рейнджерс» перенесены на неопределенный срок – это серьезная заявка на отмену. Вероятно, похоронить надежды увидеть в Пекине Овечкина, Малкина и Панарина может «Сан-Хосе Шаркс» – последние несколько матчей команда играла без семи игроков основы. Если в «Шаркс» тоже начнутся переносы, у Лиги не будет другого выбора.

Евгений Малкин Фото: Getty Images

Инсайдер и бывший хоккеист Ник Кипреос отмечает, что НХЛ не определилась, сколько конкретно игр можно перенести, не отказываясь от Олимпиады, однако если сразу несколько команд закроются на карантин, участие в ОИ будет под угрозой.

Хоккейный обозреватель TSN Пьер Лебрюн подчеркивает, что еще одна важная проблема, которую нужно иметь в виду, – это ситуация с коронавирусом в Китае. НХЛ и NHLPA крайне озабочены тем, что придется отправлять игроков в очаг с инфекцией.

В этой ситуации остается только надеяться на благоприятный исход, потому что перенос не пойдет на пользу никому. Уровень хоккея на Олимпиаде в 2018-м серьезно упал, а после обещаний об участии аудитория хоккейного турнира без энхаэловцев обязательно упадет. Многие топовые игроки лучшей лиги мира не раз заявляли, что очень хотят выступить в Пекине, а руководителям НХЛ нужно сохранять хорошие отношения с профсоюзом игроков, который выступает за поездку, но чье мнение точно не будет решающим, если дела с заболеваемостью ухудшатся.

Даже если Овечкина не пустят на Олимпиаду, у России есть его реинкарнация. Матвей Мичков пока не играет в НХЛ и, вероятно, отправится со сборной в Пекин. Он уже побил два рекорда Ови, а что еще о нем известно?

Овечкин уже ворвался на четвертую строчку в списке снайперов НХЛ и уже целится на третью. До легендарного Ягра – совсем немного.

НХЛ Лучший вратарь Канады пропал на месяц. Оказалось, из-за наркотиков 10/11/2021 В 12:07