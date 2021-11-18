Хоккейная Россия готовится к Олимпиаде – в Пекине сборной предстоит защищать титул Пхёнчхана-2018. Пока неясно, сыграют ли представители НХЛ – сперва Лига отпустила хоккеистов, но недавно начала путь в отказ из-за коронавирусных ограничений. Но вердикта пока нет, а в медиа замаячили слухи о поездке на Игры дисквалифицированного Евгения Кузнецова.

Нападающий «Вашингтона» был забанен на четыре года в 2019 году, попавшись на употреблении кокаина. Он продолжил играть в НХЛ, на которую не распространяются директивы ВАДА, но пролетел с турнирами под эгидой IIHF – то есть, выступлениями за национальную команду. И все довольно быстро смирились с тем, что на Игры-2022 Кузнецов не поедет.

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Но предолимпийский ноябрь подбросил тему с прощением Евгения – ему якобы скостят срок и допустят в Пекин. Полыхнул не инсайд, а вполне официальная информация из штаба сборной.

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«Илья Ковальчук полностью занимается этим вопросом. У нас в ближайшее время, к концу этой недели, будет полная информация. Могу сказать честно, шансы есть, что Кузнецов может сыграть в Пекине. Но просто надо понимать, какие именно сделать правильные шаги. А сегодня мы с Кузнецовым еще раз встретимся и снова поговорим», – заявил тренер Алексей Жамнов.

Алексей Жамнов Фото: Getty Images

«Юристы работают над этим вопросом. Нужно получить официальную информацию от CAS, МОК, ВАДА и IIHF. У нас нет официальной информации. Должен быть вердикт CAS, и когда мы получим его, тогда будем говорить», – подтвердил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

У Кузнецова правда есть шансы?

Надежды болельщиков на появление Евгения в сборной надломил инсайд «Чемпионата» – грустный, но едва ли кого-то удививший. В последнее время в хоккейной сборной происходят странные вещи, а как формировался штаб, понимают только избранные. Вот и сейчас оказалось, что об обращении в CAS в курсе все, кроме самого Кузнецова, который спокойно играет за «Вашингтон» и, кажется, не думает об Олимпиаде.

Близкие к НХЛ источники сообщили, что форвард не обращался в CAS по поводу сокращения дисквалификации. А для рассмотрения процедуры именно он лично должен подать заявление, причем в письменной форме. Но запроса не поступало ни от хоккеиста, ни от его представителя – североамериканского юриста Пола Грина.

«Спортивный арбитражный суд не получал такую апелляцию», – подтвердили в пресс-службе CAS.

Обозреватель «Матч ТВ» Павел Лысенков узнал детали и ответил на вопрос, почему Кузнецов не стал оспаривать дисквалификацию ни сейчас, ни два года назад, когда ее наложили. «Была вероятность, что в случае отклонения апелляции срок наказания Кузнецова увеличился бы до восьми лет – и тогда он пропустил бы еще и Олимпиаду-2026 в Милане. Вот почему хоккеист и его агент Макс Муливер решили тогда не использовать эту опцию», – объяснил журналист.

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Как дела у Кузнецова на льду?

«Вашингтон» оправился от серии трех поражений в начале ноября и выиграл пять последних матчей из шести. «Кэпиталс» идут вторыми на Востоке с 25 очками вслед за «Флоридой», но сзади поджимает круто стартовавшая в регулярке «Каролина», имеющая 24 балла и три игры в запасе. Кузнецов забросил уже шесть шайб и отдал 15 передач – отличный результат по сравнению с невнятным прошлым сезоном, где форвард набрал 29 (9+20) очков.

В последнем матче против «Лос Анджелеса» («Вашингтон» победил со счетом 2:0) Кузнецов отдал ассист, а предыдущий, против «Анахайма» (столичный клуб уступил 2:3 в овертайме), получился неудачным – Евгений завершил игру с показателем полезности «минус 2» и проиграл 16 из 22 вбрасываний.

«Кузнецов сейчас играет с огромным желанием, – похвалил хоккеиста тренер «Кэпиталс» Питер Лавиолетт. – Он сам забивает голы и создает такие возможности для партнеров. На старте сезона он играет на невероятно высоком уровне и заслуживает не меньше комплиментов, чем Овечкин».

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