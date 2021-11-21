В ночь с 20 на 21 ноября на «HP Павилион Арене» в Калифорнии прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталс». Встреча завершилась разгромной победой гостей – 4:0.

Дублями в составе «Вашингтона» отметились Конор Шири и Александр Овечкин. Первый гол капитана «Кэпиталс» случился из фирменного офиса, второй – в пустые ворота. А между ними Ови также записал на свой счет ассист.

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НХЛ Овечкин обошел Халла в списке снайперов. До Гретцки – 152 гола 13/11/2021 В 08:49

Голы стали для Овечкина 13-м и 14-м в нынешнем сезоне. Русский форвард делит 2-е место в гонке снайперов с Эндрю Манджипани из «Калгари». Их опережает лишь Леон Драйзайтль из «Эдмонтона», на счету которого 18 заброшенных шайб.

Также Ови вышел на третье место в гонке бомбардиров – у него 29 (14+15) очков в 18 матчах регулярки. Лидирует все тот же Драйзайтль – 35 (18+17) очков. Вторым идет партнер немца по «Эдмонтону» Коннор Макдэвид 32 (12+20) очков.

Зато Овечкину нет равных по очкам в формате «пять на пять» в этом сезоне – капитан «Вашингтона» набрал уже 18 баллов при игре в полных составах. Он возглавил список бомбардиров регулярного чемпионата по этому показателю.

От рекорда НХЛ по голам в большинстве за всю историю Овечкина отделяет две шайбы – лидирует Дэйв Андрейчук с 274 голами в формате «пять на пять». У россиянина пока 274 заброшенных в большинстве шайбы.

А что с погоней за рекордом Уэйна Гретцки? Кэп «Вашингтона» оформил 743-й и 744-й голы за карьеру в НХЛ – в списке лучших снайперов в истории лиги Ови все так же идет на четвертом месте. От идущего третьим Яромира Ягра россиянина отделяет 22 шайбы. Горди Хоу занимает второе место с 801 голом. У лидирующего Гретцки – 894 шайбы.

На этом рекорды Овечкина в этом матче не закончились. Капитан «Вашингтона» провел 1215-й матч за карьеру в НХЛ и догнал Матса Сундина по общему количеству очков в лиге – у обоих теперь по 1349 баллов. Но шведу понадобилось больше матчей, чтобы достичь этого показателя 1346 игр. Рекорд принадлежит великому канадцу Уэйну Гретцки (2857).

Также 36-летний Ови вышел на 108-е место по количеству матчей в истории НХЛ – он повторил результат великого Клода Лемье (1215).

Еще Александр Овечкин сократил отставание в погоне за другим рекордом Гретцки – по голам в пустые ворота. Овечкин забросил свою 42-ю шайбу в пустые ворота – от легендарного канадца его отделяет 14 шайб. На счету Гретцки 56 таких голов.

Ови довел количество вратарей, которым он забивал в НХЛ, до 151 – новой жертвой стал Эдин Хилл. Только восемь игроков в истории лиги забивали большему количеству вратарей – Яромир Ягр (178), Патрик Марло (177), Марк Мессье (164), Рон Фрэнсис (157), Уэйн Гретцки (155), Дэйв Андрейчук (154), Майк Гартнер и Теему Селянне (по 152).

Не забыл Овечкин и обновить достижение по ассистам: опередил Павла Дацюка и вышел на четвертое место в истории НХЛ по результативным передачам среди россиян. Ассист стал для Ови 605-м в 1215 матчах за карьеру. У Дацюка – 604 в 953 матчах. Топ-3: Сергей Федоров (696 в 1248 матчах), Евгений Малкин (680 в 940) и Сергей Зубов (619 в 1068).

НХЛ Овечкин стал 4-м в списке лучших снайперов НХЛ. Сколько до Гретцки? 09/11/2021 В 06:35