Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в таком возрасте и в таких кондициях, что каждый матч несет для него какое-нибудь новое достижение.

36-летний русский хоккеист только в воскресенье стал первым представителем России в НХЛ, набравшим 1350 очков благодаря забитой в ворота «Эдмонтона» шайбе, а теперь на его счету новый рекорд.

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Александр Овечкин Фото: Getty Images

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24 ноября «Вашингтон» играл против «Монреаля». «Канадцы» разобраны весь сезон после прошлогодних успехов (финал Кубка Стэнли), поэтому команда Овечкина закономерно оказалась сильнее уже на старте матча, начав разгром еще в первом периоде. Сам Александр напрямую не помог, записав себе на счет чисто технический ассист, и после первых 20 минут счет на табло был 3:1. Зато во втором периоде Ови организовал шайбу для Евгения Кузнецова, а под конец встречи отдал красивую передачу на гол Уилсону. «Монреаль» в каждом периоде забросил по шайбе, но итоговый счет 6:3 в пользу «Кэпс», а у Александра – хет-трик из ассистов.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Такой результативный матч означает сразу несколько вещей. Во-первых, у Ови – 33 очка в 20 матчах этого сезона, что является его лучшим стартом за карьеру (в 36 лет). Даже в более молодые годы Алекс максимум набирал 29 очков в 20 стартовых матчах (сезоны-2008/09 и 2009/10). Во-вторых, 33 очка за 20 матчей одновременно стали рекордным стартом для игроков «Вашингтона» за всю историю франшизы.

В-третьих, русский хоккеист сейчас находится на такой плотной вершине, что практически каждая шайба или ассист двигают его вперед по таблице. Игра с «Монреалем» не исключение – Овечкин набрал 1353 очка и догнал Ги Лефлера в таблице лучших игроков НХЛ. В-четвертых, Александр поправил «плюс-минус», сделав его положительным.

И, наконец, хоккеист набрал 33 очка в 20 стартовых матчах в 36 лет – среди всех игроков старше 34 лет это второй результат. Марио Лемье в сезоне-2002/03 недосягаем – у него 41 балл, и ему также было 36 лет. А вот легендарный Уэйн Гретцки, чьи рекорды преследует Ови, в таком возрасте уже не поражал воображение космической статистикой: в 35 лет у Великого было 25 оков в 20 матчах, спустя год – 20, а в финальном сезоне в карьере – 17.

Один матч – снова куча достижений, а до снайперского рекорда Гретцки еще 149 шайб. Тем удивительнее, что Овечкин не сконцентрирован на голах – расклад его очков 15+18. Александр также продолжает борьбу за Арт Росс Трофи. Его опережает только дуэт «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (40 очков) и Коннор Макдэвид (36). Идущий четвертым Назем Кадри уже сильно отстает (25).

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