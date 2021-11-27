В Черную пятницу капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оформил хет-трик. Третья шайба в ворота «Флориды» стала 748-й в заокеанской карьере великого снайпера. Россиянин привел в восторг болельщиков из Северной Америки и не только.

Во время матча Александр поучаствовал в паре ярких эпизодов. В самом начале игры с нападающим произошел неприятный инцидент – в лицо Ови попала шайба. Хоккеисту пришлось покинуть площадку и отправиться в раздевалку. Но уже через несколько минут Овечкин вернулся на лед. «Это было своего рода сигналом для пробуждения», – приводит слова Овечкина журналист Саманта Пелл в твиттере.

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Третью шайбу Ови отпраздновал вместе с сыном Сергеем. Капитан «Вашингтона» подъехал к заградительному стеклу и поприветствовал трехлетнего Овечкина-младшего. «Слушайте, отец всегда найдет на большом стадионе своего ребенка. Я увидел Настю с Сережей, поделился с ними своей радостью. Это нечто особенное. Очень крутой момент», – цитирует Овечкина «Матч ТВ».

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За один вечер Овечкин опередил Ги Лефлера и Брендана Шенахана, выйдя на единоличное 26-е место в списке бомбардиров всех времен НХЛ. Заодно русский форвард стал самым возрастным автором хет-трика в истории столичной команды. На момент игры с «Флоридой» Александру исполнилось 36 лет и 70 дней.

Реакция на хет-трик Овечкина из-за океана

Тренер «Кэпиталс» Питер Лавиолетт в интервью ESPN восхитился мотивированностью своего капитана: «Очень целеустремленный парень. Я не знаю, на что он смотрит и что его мотивирует. Он выходит на лед и всегда хочет играть, внести свой вклад».

Соучредитель RNMB Ян Оланд в твиттере ярко отреагировал на стойкость Овечкина после попадания в него шайбы: «NBC Sports увеличил изображение Алекса Овечкина на скамейке запасных. Он не выглядит так, будто у него были какие-то швы или синяки. Может быть, он действительно сделан из старых частей советского танка».

А аккаунт Spittin 'Chiclets задается резонным вопросом: «Не MVP ли этот парень прямо сейчас?»

Радиоголос «Вашингтона» Джон Уолтон признался в том, что за всю историю клуба не знает лучшего хоккеиста, чем россиянин: «Закрепите в досье, что мы никогда в жизни не увидим никого, подобного Алексу Овечкину».

Не сдерживал восторгов и твиттер NBC Sports: «Бросайте. Свои. Шляпы. Величайший за все времена делает хет-трик! В третьем периоде Овечкин делает счет 4:3!»

Официальная страница НХЛ в Чехии о реагировала на милое празднование Овечкина с сыном: «Эй, папа! Самая симпатичная фотография, которую вы видите сегодня!».

Джереми Грант Шнелл, репортер AZSports, забавно откликнулся на перформанс россиянина: «У Овечкина 49 голов в матче против« Тампы », а теперь 43 - против« Флориды » . Он владеет штатом Флорида».

Актер Дилейни Уильямс называет Овечкина лучшим хоккеистом в истории: «Я не уверен, что я это раньше, но… Александр Овечкин – лучший за всю историю хоккея».

Председатель фонда Райана Брукса Харрисона Джейми Харрисон делится фактом о себе: «Я присутствовал почти на 4% хет-триков Алекса Овечкина».

Рядовые пользователи и болельщики из-за океана так же ярко и живо отреагировали на вчерашнее выступление россиянина.

Пользователь @ChrisLetsGoCaps поделился: «Это третья игра, которую увидел мой сын, но первая, которую он запомнит».

@ThisBlitz сравнил Овечкина и Гретцки: «Гретцки сделал свой последний хет-трик в 1997 году в возрасте 36 лет. В том сезоне он забил 23 гола в 82 матчах. Овечкин только что сделал свой на данный момент хет-трик в возрасте 36 лет, доведя статистику до цифры в 18 готов в 21 игре на данный момент. Овечкин безумно последователен и безбожно хорош».

@dcormier88: «Невероятно! Возможно, мы никогда не увидим лучшего бомбардира в оставшееся время. Невероятно прочный и все еще такой же страстный, как и в его первый сезон».

@MeyersMusings: «Никаких признаков того, что он замедляется. Он – машина».

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