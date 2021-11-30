Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что устроил себе информационный детокс – хоккеист уже месяц обходится без интернета и не читает новости.

Панарин заявил, что планирует жить в таком режиме как минимум до зимних Олимпийских игр в Пекине, которые состоятся в феврале 2022 года.

Ad

«Я устал от большого количества информации. Последние лет пять поглощал все подряд. Сейчас почувствовал, что подзагадил свою голову. Если честно, я за новостями и комментариями сейчас не слежу.

Хоккей Жамнов – о Панарине, Овечкине и капитане сборной на ОИ-2022 04/11/2021 В 12:09

Взял себе раскладушку от Nokia с кнопками без интернета. Вообще не в курсе, где, что и кто сейчас говорит. Игорь Шестеркин иногда шокирует новостями. Я потом хожу несколько дней и перевариваю это все.

Сейчас я сажусь в автобус, смотрю по сторонам, хотя бы вижу города, в которые приезжаю играть. Просто наблюдаю за миром вокруг себя. У меня сейчас капитальный отходняк: книги, живое общение… Все по старинке.

Единственное, иногда без навигатора сложно – для страховки приходится выезжать на полчаса раньше. В других городах изучаю карты в Ipad: запоминаю улицы, иду, заблужусь – звоню Шестеркину, он открывает Google Maps и ведет меня. Живу так уже месяц. Кайф, ничего не тревожит», – признался Панарин.

В последнем матче регулярки НХЛ с «Бостоном» Панарин набрал 1+1 в и стал 2-й звездой. Но главным эпизодом игры стала его перепалка с Брэдом Маршандом.

Россияин бросил в форварда «Бостона» крагу и был оштрафован на максимальные 5 тысяч долларов за неспортивное поведение.

Источник: РИА Новости

НХЛ «Разберемся между собой». Назаров – о конфликте с Панариным 01/10/2021 В 14:11