С момента рядового матча регулярки НХЛ «Бостон» – Рейнджерс» прошло 6 дней, но шум не утихает. Главным героем игры в составе «синерубашечников» стал Артемий Панарин. В конце первого периода русский хоккеист отметился роскошной голевой передачей на Райана Строума, а в середине третьего отрезка забил победный гол. Но запомнился зрителям поединок совсем не спортивной составляющей.

Что произошло?

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В самом конце матча между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостоном» Панарин оказался в центре конфликта. За 12 секунд до финальной сирены он запустил перчаткой в известного провокатора и мастера трештока Брэда Маршанда. Американская пресса смаковала эпизод, сравнивала Панарина с известными книжными дуэлянтами и даже обвиняла русского спортсмена в подлости. После матча Артемий не стал раскрывать мотивы своего поступка и не общался с журналистами – после выходки он был недоступен для прессы. А Маршанд отшутился в привычной манере: «Что произошло между нами? Он немного застал меня врасплох. Мы говорили о том, кто что кушал на обед в честь Дня благодарения. Ему не понравилось то, что я ел».

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«Однажды все тайное непременно станет явным», – загадочно прокомментировал ситуацию одноклубник Панарина Райан Строум. И действительно: спустя пару часов в газетах стали появляться новости о провокации со стороны Маршанда. Сразу несколько источников подтвердили, что канадец выкрикивал оскорбления в адрес Владимира Путина и России. А Панарин сухо поделился разочарованием от инцидента:

Да, я думаю, что получилось нечестно. После такого я не могу себя сдерживать.

Это не первая выходка канадца

Маршанд – мастер провокаций и, наверное, самый ненавидимый хоккеист в НХЛ. Для него не существует каких-либо морально-этических рамок в поведении на льду. Его дурная слава подарила ему незавидное прозвище – Маршанда часто называют Крысой. За свою карьеру провокатор не раз оказывался в центре скандалов: удары клюшкой в пах и удары локтем в челюсть, грязные силовые со спины, удары клюшкой наотмашь по ногам, облизывание соперников. И, конечно, хоккеист «Брюинс» никогда не лез за словом в карман. В случае с Панариным Брэд, видимо, решил поддержать репутацию, вывести из себя оппонента и «отомстить» за поражение «мишек».

Брэд Маршанд («Бостон») Фото: Getty Images

Что кричал Маршанд?

Информация подтвердилась, причем самим Брэдом. Провокатор прокомментировал ситуацию, но признавать вину не стал:

«Я сказал, что он никому в России не нравится. Если подобное сейчас сводит парней с ума, то это самая мягкая лига в мире. Или тогда никому не должно быть позволено говорить что-либо. Иногда звучат вещи гораздо, гораздо хуже, чем это. Если он плачет из-за подобного, значит, так все и есть».

Артемий в свое оправдание отметил:

«Важно понимать, что не я все начал. Я, конечно, тоже говорил о нем не самые приятные вещи, но, когда кто-то затрагивает страну, это другое. Думаю, все россияне захотели бы вступиться за свою страну. В НХЛ многие порой произносят скверные слова, но какими людьми мы хотим казаться? Мы должны быть примером детям и всем остальным, потому что многие следят за нашими выступлениями. Трешток популярен, но, я считаю, важно найти баланс».

Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс» Фото: Getty Images

Накажут ли Маршанда?

Сразу после инцидента осуждению подвергся именно Панарин за точный бросок краги. Но сейчас, когда правда все-таки открылась, Артемия, скорее всего, амнистируют. Штраф в пять тысяч долларов за неспортивное поведение НХЛ вряд ли отменит, но в прессе Панарина точно перестанут поливать грязью.

Маршан облизывает соперника Фото: Eurosport

«Рейнджерс» сами обратились в НХЛ с просьбой дать оценку поведению Маршанда. Впрочем, это бесперспективное занятие. Канадца не наказывали и за более серьезные нарушения. Маловероятно, что организаторы найдут в его словах что-то криминальное – банальная провокация.

Источник:

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