«Вашингтон» дома уступил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 3:4.

«Кэпиталс» не спасли ни гол Евгения Кузнецова, ни ассист Александра Овечкина – гости отпраздновали победу в серии буллитов. Победный броок в составе «Блэкхокс» исполнил Патрик Кейн.

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Впрочем, самый яркий хайлайт матча все равно на счету капитана «Вашингтона». В начале второго периода при счете 1:0 в пользу «Блэкхокс» Овечкин отметился мощным силовым приемом против защитника гостей Коннора Мёрфи. Американец выбрасывал шайбу из своей зоны и не успел уклониться.

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Русский форвард так жестко встретил Мёрфи, что после падения тот не сразу смог подняться со льда и был абсолютно дезориентирован в пространстве. Встать и отправиться в подтрибунное помещение игрок смог только с посторонней помощью. В раздевалке Коннору провели экстренное обследование на предмет сотрясения мозга – вернуться на лед в этот вечер защитник уже не смог.

Хит Овечкина был абсолютно чистым и не противоречил правилам, поэтому судьи не наказали капитана «Вашингтона» удалением. Сам Александр продемонстрировал пример джентльменского поведения – сразк после силового приема он подъехал к Мёрфи и спросил, как тот себя чувствует.

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