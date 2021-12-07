Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс».

Супербомбардир «Кэпиталс» не забросил шайб этой ночью, но зато записал на свой счет две голевые передачи, набрав 40-е и 41-е очко в регулярном чемпионате-2021/22 (20+21). На это Александру потребовалось 26 матчей, что вновь стало личным рекордом звездного хоккеиста.

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Даже в молодые годы Ови никогда не набирал 40 баллов так быстро. Предыдущий личных рекорд был зафиксирован в сезоне-2009/10, когда нападающий достиг 40 очков за 28 матчей. Вдобавок 36-летний Александр повторил клубный рекорд канадца Денниса Марука, который в сезоне-1981/82 также набрал 40 очков в 26 матчах за «Вашингтон».

В таблице бомбардиров сезона-2021/22 Овечкин уступает только Леону Драйзайтлю (43 очка) и Коннору Макдэвиду (42) из «Эдмонтон Ойлерс». Драйзайтель – единственный, кто опережает Александр и в таблице снайперов (21 шайба).

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