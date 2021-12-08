8 декабря в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный клуб принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой последних со счетом 6:2.
В первом периоде шайбу забросил Джейкоб Труба, а результативной передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин. Таким образом, Панарин набрал 500-е очко в НХЛ. Он сыграл в 457 матчах, на его счету 172 заброшенные шайбы и 323 голевые передачи.
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Впрочем, красивая цифра была обновлена быстро – позже в матче Артемий забил две шайбы и сассистировал еще одну.
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