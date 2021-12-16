Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного сезона НХЛ против «Чикаго». На 24-й минуте Алекс открыл счет, но «Кэпиталс» в итоге все равно уступили 4:5 в овертайме.

Для Овечкина шайба стала 274-й, заброшенной в большинстве. По этому показателю россиянин догнал лидера – бывшего форварда «Тампы», «Баффало» и «Нью-Джерси» Дэйва Андрейчука. Следующий гол в неравных составах сделает Александра абсолютным рекордсменом.

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Александр Овечкин празднует заброшенную шайбу в ворота «Чикаго» Фото: Getty Images

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Всего шайба в ворота «Чикаго» стала для Овечкина 751-й в НХЛ. Он отстает от занимающего третье место в истории лиги Яромира Ягра на 15 голов (766), от Горди Хоу – на 50 (801), от Уэйна Гретцки – на 143 (894).

Также Александр вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ этого сезона. На его счету 46 очков (21+25). У Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» – по 45 баллов.

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