Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ярко отметился в матче регулярного чемпионата против «Виннипега», который его команда выиграла со счетом 5:2.
Овечкин стал автором одной из шайб, которую забросил в пустые ворота с передачи Даниэля Спронга. До этого в одной из пауз Ови накричал на одноклубника, объясняя, как правильно действовать.
Ad
НХЛ
Новый рекорд Овечкина. Забросил больше всех в большинстве в НХЛ
В 30 первых матчах сезона Овечкин набрал 47 (22+25) очков и вышел на второе место в истории НХЛ по результативным баллам в первых 30 матчах сезона для хоккеистов в возрасте не менее 36 лет. Впереди – только легендарный Марио Лемье, который набрал 55 очков в сезоне-2002/03.
Также заброшенная шайба вывела Александра в лидеры по голам в первых 30 встречах для игроков в возрасте 36+. Он идет наравне с бывшим нападающим «Рейджерс» Бренданом Шенаханом, который забросил 22 шайбы в начале сезона-2006/07. Ему было 37 лет.
Одноклубник Овечкина Евгений Кузнецов все же пропустит Олимпиаду – IIHF не сократила дисквалификацию за кокаин.
Артемий Панарин тоже на высоте. Недавно он преодолел в НХЛ очень серьезную отметку.
Источник – твиттер NHL Public Relations
Beijing 2022
«Его все уважают». Яшин видит Овечкина капитаном сборной на ОИ
НХЛ
Овечкин набрал 40 очков за 26 матчей – это его личный рекорд
Related Matches
Виннипег - Вашингтон
Реклама
Ad
Реклама
Ad