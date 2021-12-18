Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ярко отметился в матче регулярного чемпионата против «Виннипега», который его команда выиграла со счетом 5:2.

Овечкин стал автором одной из шайб, которую забросил в пустые ворота с передачи Даниэля Спронга. До этого в одной из пауз Ови накричал на одноклубника, объясняя, как правильно действовать.

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В 30 первых матчах сезона Овечкин набрал 47 (22+25) очков и вышел на второе место в истории НХЛ по результативным баллам в первых 30 матчах сезона для хоккеистов в возрасте не менее 36 лет. Впереди – только легендарный Марио Лемье, который набрал 55 очков в сезоне-2002/03.

Также заброшенная шайба вывела Александра в лидеры по голам в первых 30 встречах для игроков в возрасте 36+. Он идет наравне с бывшим нападающим «Рейджерс» Бренданом Шенаханом, который забросил 22 шайбы в начале сезона-2006/07. Ему было 37 лет.

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