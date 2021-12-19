19 декабря в Далласе состоялся матч НХЛ между одноименной командой и «Чикаго», который закончился победой «Далласа» в овертайме со счетом 4:3.

Нападающий «Старс» Таннер Керо во время игры получил тяжелую травму головы и был госпитализирован, покинув лед на носилках без сознания. Это случилось на четвертой минуте матча после грубого силового приема форварда «Чикаго» Бретта Коннолли, который после инцидента был удален до конца встречи.

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Позже Керо пришел в сознание, ему потребуется дополнительное обследование.

Партнер Таннера по «Далласу» Джо Павелски был очень расстроен случившимся.

«Это ужасно. Я был в такой ситуации раньше, в тот вечер товарищи по команде сплотились вокруг меня. Таннер потрясающий друг, он говорит тихо, но всегда усердно работает на льду, он не пропускает ни дня. Когда его вызывают на матч, он всегда играет упорно, до конца. Он отличный товарищ по команде. Я слышал, что у него все в порядке. Эту победу определенно посвящаем ему. Помолитесь о нем и пожелайте ему скорейшего выздоровления», – сказал он на послематчевой пресс-конференции.

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