Игроки Национальной хоккейной лиги вряд ли сыграют на Олимпиаде-2022 в Пекине. По информации ESPN, очень маловероятно, что хоккеисты, представляющие НХЛ, поедут в Китай. Вероятность того, что НХЛ откажется от выступления на ОИ-2022, связана с ростом выявленных случаев коронавируса: в ковид-протоколе уже более 100 зараженных.

Лига и профсоюз хоккеистов уже опубликовали заявление, в котором сообщается, что решение об участии игроков в Олимпиаде будет принято в ближайшие дни. У НХЛ есть крайний срок до 10 января, чтобы отказаться от участия в Олимпийских играх без штрафа. Проблема действительно серьезная, но вряд ли руководство настроено отпускать хоккеистов при таких обстоятельствах

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