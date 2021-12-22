Игроки Национальной хоккейной лиги не будут участвовать в Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Такое решение принято из-за увеличивающегося числа перенесенных матчей регулярного чемпионата НХЛ, вызванного ухудшающейся эпидемиологической обстановкой и сохраняющейся неопределенностью из-за пандемии ковида.
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Сперва НХЛ совместно с профсоюзом игроков лиги (NHLPA) согласились отпустить хоккеистов на Олимпийские игры, но соглашение предусматривало возможность отказа, если ситуация с коронавирусом изменится к худшему. Ею воспользовались.
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Источник – официальный сайт НХЛ.
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