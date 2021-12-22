Игроки Национальной хоккейной лиги не будут участвовать в Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Такое решение принято из-за увеличивающегося числа перенесенных матчей регулярного чемпионата НХЛ, вызванного ухудшающейся эпидемиологической обстановкой и сохраняющейся неопределенностью из-за пандемии ковида.

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Сперва НХЛ совместно с профсоюзом игроков лиги (NHLPA) согласились отпустить хоккеистов на Олимпийские игры, но соглашение предусматривало возможность отказа, если ситуация с коронавирусом изменится к худшему. Ею воспользовались.

НХЛ Овечкин может пропустить Олимпиаду в Пекине 20/12/2021 В 12:46

Форвард «Далласа» Таннер Керо получил тяжелую травму головы. Он госпитализирован

Источник – официальный сайт НХЛ.

НХЛ Форвард «Далласа» получил тяжелую травму головы. Он госпитализирован 19/12/2021 В 07:51