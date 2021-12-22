Главный тренер сборной России Алексей Жамнов высказал свое мнение о решении НХЛ не отпускать хоккеистов на Олимпиаду в Пекине. На подготовку российской команды это никак не повлияет.

«Сборная России в штатном режиме готовится к Олимпиаде. НХЛ приняла такое решение, значит, будем играть хоккеистами из КХЛ. Конечно, жалко возрастных, опытных ребят из НХЛ. Тех, кто постарше: Сашу Овечкина, Женю Малкина. Но мы как готовились, так и продолжаем готовиться. Я уже говорил, что от нас здесь ничего не зависит. Мы же не можем контролировать пандемию, так что ничего не поделать. Тренерский штаб сборной России сохранится в своем нынешнем виде, Илья Ковальчук продолжает работать на должности генерального менеджера», – заявил Жамнов.

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