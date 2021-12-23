Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки заявил, что у Александра Овечкина нет других вариантов, кроме как побить его рекорд по заброшенным шайбам в НХЛ.
«Даже нет сомнений в том, что Овечкин побьет мой рекорд, это круто. Он забросит 40 или 50 шайб в этом сезоне, может, больше. Не сомневаюсь, что он превзойдет рекорд», – считает Гретцки.
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На счету Овечкина 752 шайбы, он отстает от Гретцки на 142 результативных броска. Алекс пока не входит в топ-3, так как впереди него располагаются Горди Хоу (801 шайбы) и Яромир Ягр (766).
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Источник – New York Times
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