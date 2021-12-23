Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук заявил, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сможет выступить на Олимпиаде в Пекине в 2022 году, несмотря на решение НХЛ не отпускать игроков лиги на соревнования в Китай.

Для попадания в Пекин лидеру сборной необходимо получить разрешение от владельца «Кэпиталс» Теда Леонсиса.

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«Александр по первому зову приезжает в сборную России. И это о многом говорит. Он – патриот нашей страны. Человек, который играет за сборную с травмами. Может, вам какие-то моменты не рассказывали, но я это знаю точно. Таких людей очень мало. Можно пересчитать по пальцам одной руки. Овечкин – настоящий лидер, вожак. Если будет хоть мизерный шанс, я уверен, Овечкин приедет на Олимпиаду. Если владелец «Вашингтона» отпустит Овечкина, мы сможем его заявить», – заявил Ковальчук.

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Источник – Матч ТВ

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