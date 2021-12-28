Нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид прокомментировал отказ НХЛ от поездки на зимние Олимпийские игры-2022 и выступил с альтернативным предложением.

«Все это невероятно разочаровывает. Трудно выразить словами то, что, я думаю, чувствуют многие парни – особенно те, кому еще не приходилось участвовать в Олимпиадах. Теперь мы пропускаем второй цикл подряд.

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Нам действительно нужно найти способ провести здесь турнир среди лучших из лучших в какой-то момент. Мы не можем обходиться без такого турнира 6, 7 или 8 лет. Поэтому я хотел бы, чтобы что-то получилось, если Олимпийские игры не перенесут на следующий год. Мы просто хотим видеть лучших из лучших», – заявил Макдэвид.

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