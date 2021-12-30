Свитеры с фамилией нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина стали самыми продаваемыми в Национальной хоккейной лиге в 2021 году.
Как сообщает отдел по связям с общественностью НХЛ, в топ-5 самых продаваемых джерси также вошли свитеры с фамилиями Сидни Кросби («Питтсбург»), Марка-Андре Флёри («Чикаго»), Остона Мэттьюса («Торонто») и Коннора Макдэвида («Эдмонтон»). Подробные данные о продажах в НХЛ не сообщили.
Преемник Овечкина, Матвей Мичков, остался без молодежного чемпионата мира – турнир отменили. Его еще могут провести летом.
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Источник: NHL Public Relations.
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