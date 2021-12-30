Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о рекорде Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ и своих шансах догнать легенду.

– Вопрос про рекорд Гретцки: бывают моменты, когда вопросы про него и шумиха в СМИ надоедают? Хочется просто поиграть в хоккей, а вокруг опять эти цифры и цифры. Или вы сами за этим максимально следите и это, наоборот, мотивирует?

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– Нет, это не надоедает, это одна из основных тем. Но почему все сейчас говорят про Гретцки? Следующий Яромир Ягр, потом идет Горди Хоу, и только после этого Уэйн Гретцки. Сначала нужно обойти этих легенд, а потом уже говорить о Гретцки.

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– В 36 лет вы проводите один из лучших сезонов в карьере, такой результативности у вас не было в молодые годы. Можно ли сказать, что это благодаря тому, что с возрастом вы становитесь умнее как хоккеист?

– Это не из-за того, что мне исполнилось 36 лет. Я считаю, что мы хорошо подготовились к этому чемпионату. В прошлом году, когда только сделали короткий сезон, у нас не получилось хорошо подготовиться, потому что было непонятно, когда он начнется, будет ли он вообще и к чему готовиться. Я считаю, что, конечно, многое зависит от подготовки.

– Многие в вашем возрасте вообще заканчивают играть. Насколько тяжелее физически играть по сравнению с тем, когда вам было 20, 25, 30 лет?

– Все идет от подготовки. Я до сих пор стараюсь готовиться к каждой игре, мне хочется играть, я не устал от хоккея. Также многое зависит от организма. К счастью, у меня не было серьезных травм. Я продолжаю заниматься, становиться лучше. Здесь нет никакого секрета – когда ты готовишься, играешь и чувствуешь себя хорошо, то хочешь играть больше и лучше, – заявил Овечкин.

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