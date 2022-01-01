«Вашингтон Кэпиталс» проводил 2021 год гостевой победой над «Детройт Ред Уингс» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 3:1.
До 58-й минуты на табло сохранялся ничейный счет, а затем капитан «столичных» Александр Овечкин фирменным щелчком реализовал численное преимущество. Этот гол стал для русского хоккеиста 275-м в большинстве в НХЛ – он вышел на чистое первое место по этому показателю, обойдя Дэйва Андрейчука.
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Также эта шайба стала 119-м победным голом для Ови в лиге. Он опередил Фила Эспозито и вышел на чистое третье место. Впереди только Горди Хоу (121) и Яромир Ягр (135).
В самом конце матча Овечкин оформил дубль. С очередным достижением его поздравил многолетний партнер по команде Никлас Бэкстрём:
«Бро, лучший в истории по голам в большинстве. Продолжать делать свое дело. Я так счастлив, что ты достиг этой цели. Это выдающееся достижение».
Овечкин поставил рекорды на поток. Неудивительно, что его свитер – самый продаваемый в лиге.
В молодежной сборной уже подрастает потенциальный преемник Ови. Увы, МЧМ ему уже испортили.
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