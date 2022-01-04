4 января в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» «Рейнджерс» принимал «Эдмонтон» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Болельщики «Рейнджерс» оценили игру вратаря команды Александра Георгиева: в третьем периоде он спас ворота после опасного броска форварда «Ойлерс» Коннора Макдэвида, после чего они начали скандировать имя голкипера.

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В матче с «Эдмонтоном» Георгиев отбил 33 из 34 бросков по воротам и был признан третьей звездой встречи.

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