В Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу одержали хозяева со счетом 5:1.
На этот матч приехала юная болельщица Райли, которая излечилась от рака. Она является фанаткой русского нападающего «столичных» Александра Овечкина. Перед матчем с «Сент-Луисом» во время разминки девочке удалось сфотографироваться с кумиром.
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«Поддержите Райли, которая победила в своей двухлетней борьбе с раком и сегодня вечером отправилась из Айовы в Сент-Луис, чтобы посмотреть на своего любимого игрока! В довершение всего она сфотографировалась с Великой Восьмеркой во время разминки», – говорится в сообщении на официальной странице «Вашингтона» в твиттере.
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