В декабре 2021 года НХЛ отказалась отправлять игроков на Олимпиаду в связи с очередной вспышкой коронавируса – десятки матчей оказались перенесены из-за множества положительных тестов среди игроков. Поэтому хоккеисты североамериканской лиги в Пекин поехать не смогли бы.

Данное решение многих не устроило, в особенности – Федерацию хоккея России. По данным «Матч ТВ», ФХР начала активные действия, договорившись с МОК и IIHF (Международная федерация хоккея), что никаких препятствий с их стороны не будет, если России удастся привезти своих хоккеистов в Китай. Самим игрокам ФХР готова была компенсировать потерянную зарплату за период отсутствия в НХЛ – последнее слово оставалось за хоккеистами и их клубами.

Ad

Однако 9 января президент IIHF Люк Тардиф опроверг информацию – по его словам, никакого соглашения у Международной федерации хоккея и Федерации хоккея России нет, все по-прежнему в руках НХЛ.

НХЛ Овечкин исполнил мечту излечившейся от рака девочки ВЧЕРА В 07:06

Позднее ситуацию прокомментировал вице-президент НХЛ Билл Дэйли: «Ни один хоккеист, связанный действующим контрактом с клубом НХЛ, не будет участвовать в предстоящей Олимпиаде, исключений для отдельных групп, в том числе для российских хоккеистов, не планируется».

НХЛ Георгиев отразил бросок Макдэвида – трибуны скандировали его имя 04/01/2022 В 07:50